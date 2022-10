Após título da Série B Cruzeiro perde para o Vila Nova e continua sem vencer

Após conquistar o título do Campeonato Brasileiro Série B, o Cruzeiro não soube mais o que é vencer. Na noite desta sexta-feira (14), o time perdeu para o Vila Nova por 1 a 0 em Goiânia, e somou o seu terceiro resultado decepcionante para a torcida, que viu o clube sobrar durante este ano – por outro lado, os mandantes chegaram aos 45 pontos e praticamente se livraram do rebaixamento.

A Raposa conquistou a tão sonhada volta à Série A na 31ª rodada, no 3 a 0 sobre o Vasco, em Belo Horizonte. Depois, ganhou da Ponte Preta por 4 a 1, e esperou por tropeços de adversários para garantir o troféu. Desde então, empatou com o Ituano (1 a 1), perdeu para o Sport (3 a 1), e, nesta 35ª rodada, é superado pelos colorados.

O primeiro tempo foi movimentado para ambas as partes, mas com poucas chances de grande perigo. Sobraram divididas duras, mas o árbitro Leandro Pedro Vuaden optou por deixar o jogo correr. A Raposa teve dificuldades para se encontrar no jogo, dominar a bola e criar oportunidades. Mesmo com quatro jogadores ofensivos, o time mineiro não tinha aquela facilidade de antes para infiltrar.

O segundo tempo começou com superioridade goiana, e o gol era questão de tempo, já que o Tigre estava cada vez mais perto das redes de Rafael Cabral. Aos 6 minutos, porém, a maior oportunidade havia sido celeste: Zé Ivaldo bateu de longe, Lincoln pegou a sobra dentro da área, mas isolou.

Aos 20 minutos, o atacante Hugo Cabral recebeu em profundidade, saiu sozinho perante o goleiro, cortou o adversário e mandou para o fundo das redes. Entretanto, estava impedido. Aos 27 minutos, outro lance parecido, mas com o meia Matheuzinho: ele recebeu no meio da zaga, saiu de frente para o arqueiro e bateu no canto para fazer o único gol da partida.

Pela sétima vez na temporada, o técnico Paulo Pezzolano não esteve à beira do gramado, por isso, o seu auxiliar, o também uruguaio Martin Varini, assumiu o comando da equipe novamente. Sem lateral-direito de ofício, ele escalou o zagueiro Luís Felipe para ser o companheiro de Eduardo Brock e Zé Ivaldo, mais à direita.

O lateral-esquerdo Kaiki, jovem oriundo das categorias de base, ganhou uma nova oportunidade, assim como o atacante Lincoln, que não correspondeu e acabou sendo substituído por Edu no segundo tempo.

Na próxima rodada, o Cruzeiro reencontrará a sua torcida: terça-feira (18), às 21h30, o time joga contra o Guarani, no Mineirão, equipe de meio de tabela. Já o Vila Nova vai a Salvador, no sábado (22), às 16h30, pegar o Bahia, que visa cravar a sua vaga na Série A de 2023.

FICHA TÉCNICA

O quê: Vila Nova x Cruzeiro

Quando: sexta-feira, 14 de outubro de 2022, às 20h30 (de Brasília)

Motivo: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Onde: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia-GO

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Matheusinho (Marlone); Dentinho (Matheus Souza), Hugo Cabral (Diego Tavares) e Neto Pessoa (Daniel Amorim). Técnico: Allan Aal

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Luís Felipe (Xavier), Eduardo Brock e Kaiki (Marquinhos Cipriano); Willian Oliveira e Filipe Machado; Daniel Júnior (Luvannor), Jajá (Juan Christian), Bruno Rodrigues e Lincoln (Edu). Técnico: Martin Varini

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS); Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Luiza Naujorks Reis (RS). VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gol: Matheuzinho, aos 27′ do 2º T (VIL)

Cartões amarelos: Dentinho (VIL); Zé Ivaldo (CRU)