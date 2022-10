Após ser chamada de ”Rainha das Selvas” por Bolsonaro, Marina Silva reage e chama o presidente de ”Agente da Morte”

Ex-senadora do Acre, Marina Silva (Rede) usou as redes sociais hoje (17) para rebater uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL), feita no último sábado (15), durante entrevista a jornalistas do Ceará. Em determinado trecho, Bolsonaro ironiza Marina chamando-a de “Senhora das Selvas”.

A fala de Bolsonaro, considerada por muitos como um deboche, ocorreu após comentar o apoio da deputada eleita por São Paulo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao rebater Jair, Marina o chama de “Agente da Morte”.

Por Wanglézio Braga / AcreNews