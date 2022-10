Após ser casado com Negrini, Falabella e Antonelli, hoje Murilo Benício vive um relacionamento com uma jornalista da Globo

- Publicidade -

O ator Murilo Benício, além de um galã de novelas muito conhecido do público, é um verdadeiro conquistador na vida real. O astro da Globo que acabou de terminar seu trabalho em “Pantanal”, tem a vida muito especulada sobre seus antigos relacionamentos com mulheres famosas.

Aos 50 anos muito bem vividos, Murilo Benício coleciona mulheres de sucesso em sua lista de casamentos, mas, chama atenção por estar vivendo uma nova relação com uma jornalista da Globo na atualidade.

Em início de carreira, quando Murilo Benício tinha apenas 24 anos, viveu um romance com a atriz Alessandra Negrini, um ano mais velha do que ele. O casal de artistas famosos se conheceu na própria TV Globo e iniciaram um namoro.

Vale destacar que a relação de Murilo e Negrini foi duradoura, afinal de contas, eles decidiram morar juntos em 1996 e oficializaram o casamento em 1998, mas se separaram no ano seguinte. Juntos, eles tiveram um filho: Antônio Benício Negrini, que segue os passos dos pais e atuou em “Amor de Mãe” (2020).

O casal famoso da novela “O Clone” (2001), vividos por Giovanna Antonelli e Murilo Benício, chamou muito atenção do público, ainda mais nos bastidores. Eles realmente ficaram juntos e decidiram se casar. Juntos por cinco anos, eles tiveram um filho: Pietro Antonelli Benício.

Infelizmente, o casal mais famosos de seu tempo, terminou a relação e Giovanna Antonelli deu os motivos, afirmando que eles tinham ‘incompatibilidade de temperamentos’ e por ciúme. Dizem por aí que o astro controlava até os passos dela, e ela, decidida, recuperou sua liberdade com o divórcio.

Já Débora Falabella foi uma outra esposa de Murilo Benício e a mais duradoura em sua vida. Eles começaram a se relacionar nos bastidores da novela “Avenida Brasil” (2012) e oficializaram a união após o fim das gravações da trama.

Débora Falabella e Benício ficaram juntos de 2012 a 2019. Sem dar motivos ao público, eles decidiram anunciar o término que deixou muita gente perplexa, afinal de contas, eles se davam tão bem diante das câmeras que muitos pensavam que agora era ‘para sempre’.

Atualmente, o ator tem um romance com uma jornalista da Globo. Se trata de ninguém menos que Cecília Malan. Mesmo o namoro ainda não assumido publicamente, fontes dizem que eles estão juntos desde o fim do ano passado.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, o astro de “Pantanal” chegou até a dividir as gravações da novela com algumas viagens para a Inglaterra, somente para estar junto com Cecília Malan em seus dias de folga.

Acontece que Cecília Malan é correspondente internacional da Globo e trabalha lá no exterior. O relacionamento à distância, ao que tudo indica, está funcionando. Os famosos estão às vésperas de completar 1 ano que estão juntos.

TV Foco