Após ser atingido por soda cáustica bebê tem osso exposto

Uma mulher é suspeita de atirar um balde com soda cáustica em duas crianças, um bebê de 5 meses e uma menina de 5 anos, que sofreram queimaduras de 1º e 2º graus. A mãe de uma delas foi atingida no rosto. A suspeita de jogar o produto é mulher do dono de um bar de Caldas Novas, no sul de Goiás.

Conforme registro da Polícia Militar de Goiás (PMGO), o caso ocorreu na terça-feira (18/10). O caso teria sido motivado por uma briga entre a mulher e a vítima. O bebê, que teve o caso mais grave, chegou a ficar com ossos expostos em razão do contato com a soda cáustica, segundo informações da Prefeitura de Caldas Novas.

A mulher atingida pela produto relatou à PM que estava na porta do estabelecimento com a filha e tomando conta do bebê de 5 meses, já que a mãe dele havia se ausentado para ir ao banheiro, no momento em que a situação aconteceu.

As vítimas tiveram rosto, tórax e pescoço queimados. As crianças foram levadas para o Pronto Socorro Infantil da cidade. Após atendimento inicial, elas foram transferidas para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia, para continuar o tratamento. Segundo a unidade de saúde, tanto a menina quanto o bebê estão conscientes e respirando espontaneamente.

A polícia identificou a agressora, mas não a prendeu. A mulher, que não teve o nome divulgado, pode responder por lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir a vítima.