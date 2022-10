Após ser agredida pelo companheiro e mantida presa em casa com o filho, mulher é resgatada

- Publicidade -

Uma jovem de 25 anos foi resgatada, nesta segunda-feira (24), pela polícia após ter sido mantida presa dentro de casa pelo companheiro por mais de um ano, com o filho de um ano e meio, em Campo Grande, zona oeste do Rio.

Depois de ter sido agredida no sábado (22), ela conseguiu pedir, por telefone, ajuda à mãe, que acionou a polícia. O suspeito de 29 anos foi preso em flagrante pela 35ª DP (Campo Grande) por cárcere privado no âmbito da Lei Maria da Penha.

Em entrevista à Record TV Rio, a vítima contou que o relacionamento já durava dois anos e morava em uma casa que ficava no terreno da sogra há mais de um ano. Inicialmente, o homem não era agressivo, mas com o passar do tempo ele começou a demonstrar agressividade e ciúmes.

A jovem relatou que, por muitas vezes, as brigas não tinham motivo e ela era agredida “por nada”. Em alguns momentos, a vítima tentou se separar e fugir, mas acabou voltando por causa do filho.

A mulher, que é mãe de três filhos, afirmou que só quer recomeçar a vida:

“Penso em me amar mais, me cuidar mais, ser feliz, estar com meus filhos, ter uma vida boa, voltar a trabalhar. E que ele também tome juízo na cabeça dele, possa ser outra pessoa, e parar para pensar no que aconteceu, que ele possa refletir”, disse, sem se identificar.