Após polêmica com Leonardo, mãe de João Guilherme se pronuncia.

Naira Ávila, mãe de João Guilherme, deu sua primeira declaração após a polêmica envolvendo o filho e o cantor Leonardo nas redes sociais. A empresária publicou uma foto com os herdeiros e o companheiro, Danilo Tuffi, com uma legenda apaziguadora nesta última quarta-feira (19). “Sinceramente… é só isso que importa”, escreveu.

A publicação recebeu comentários de famosos que já mostraram que estão do lado do jovem na treta familiar. Naira fez questão de postar o clique depois que João Guilherme ficou entre os assuntos mais comentados por criticar o posicionamento político de Leonardo. Poliana Rocha, esposa do sertanejo, chegou a “puxar a orelha” do enteado publicamente.

“Como isso me chateia. A que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a escolha política dele”, iniciou a loira. “Sempre te tratamos com muito amor. Ele honrou as obrigações como pai. Pagou pensão até os seus 18 anos, corretamente, viagens e tudo o que você precisou”, completou.

Na sequência, Poliana afirmou que o filho de Leonardo com Naira Ávila sempre foi acolhido e não tem motivos para criticar o pai. “Ele é um homem do bem, querido e amado. Ele não merece passar por isso, repense suas atitudes. Uma relação de pai e filho deveria ser maior que qualquer coisa neste mundo. Só quem não tem pai é que sabe valorizar o seu, eu creio. Que pena”, lamentou.

Como tudo começou

Após Leonardo se juntar a Gusttavo Lima em um evento pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e pedir para que os fãs votem no atual presidente do Brasil, João Guilherme usou as redes sociais para repudiar o posicionamento do pai.

“Estou triste. Sei bem a influência do meu pai. Ele é gigante e querido por tantos, mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os escândalos envolvendo o atual mandato, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja”, comentou o ator.

“É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas, que já tiveram 14 e 15 anos, ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante à ciência e a vacinação fossem só um delírio”, continuou ele, fazendo referência a uma entrevista em que Bolsonaro diz que “pintou um clima” entre ele adolescentes venezuelanas.

“Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão. […] Temem tanto o ‘perigo vermelho’ e a mão do Bolsonaro está cheia de sangue […] E não me venham com discursos como ‘Se sustenta sem a pensão do seu pai, então’. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. Nunca dependi dele”, concluiu João Guilherme.

Fonte/ Portal Yahoo.com