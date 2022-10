Após PF pedir investigação, Jair Renan Bolsonaro deixa a casa da mãe

Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, deixou a casa no Lago Sul de Brasília onde morava com a mãe, Ana Cristina Valle.

A casa ficou conhecida no noticiário por ter sido comprada em nome de um corretor de imóveis, pelo valor declarado de R$ 2,9 milhões, pouco antes de Ana Cristina e Jair Renan se mudarem para o local.

Ana Cristina dizia, inicialmente, que morava de aluguel no imóvel. Depois, como mostrou a coluna de Igor Gadelha, o incluiu em sua lista de bens ao se registrar na Justiça Eleitoral como candidata a deputada distrital — com apenas 1.485 votos, ela passou longe de se eleger.

Jair Renan deixou a casa, localizada em uma das regiões mais exclusivas de Brasília, pouco antes do primeiro turno das eleições.

A saída do 04 se deu pouco depois de vir a público a informação de que a Polícia Federal pediu à Justiça a abertura de uma investigação para apurar se Ana Cristina cometeu o crime de lavagem de dinheiro na compra da propriedade.

Pessoas do círculo íntimo da família têm dito que Jair Renan e a mãe teriam se desentendido por causa da disputa eleitoral. Ana Cristina teria se queixado da falta de empenho do filho em sua campanha. Uma funcionária dela disse à coluna, porém, que ele mudou de endereço para “se dedicar” à campanha do pai e negou que os dois tenham brigado.

Após deixar a casa, Jair Renan voltou para o apartamento de dois quartos que Jair Bolsonaro mantém no Sudoeste, outro bairro nobre de Brasília, desde o ano 2000. O 04 já havia morado no endereço anteriormente.

A coluna procurou tanto Jair Renan quanto Ana Cristina Valle, mas nenhum dos dois retornou às tentativas de contato.