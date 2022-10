Após não vencer em setembro no Brasileiro, Flamengo busca reabilitação

- Publicidade -

O mês de setembro foi de sentimentos distintos para o time do Flamengo e sua torcida. Apesar de garantirem a classificação das finais na Copa do Brasil e Libertadores, o time passou o mês inteiro sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (1º/10), o Rubro-Negro tenta se reabilitar na competição visando chegar nas duas decisões com desempenho em alta.