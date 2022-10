Após marido espancar e passar fezes no rosto de crianças, mulher procura a polícia

Uma mulher procurou a delegacia na manhã desta terça-feira (18), em Campo Grande, após os filhos serem espancados pelo marido que ainda passou fezes no rosto das crianças. O caso será investigado pela Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Informações são de que a polícia foi acionada por volta das 9h20 da manhã e chegando ao local, no Bairro Vila Bordon, vizinhos apontaram para a casa de onde vinham os gritos. Ao entrarem na casa, os militares encontraram uma criança na varanda chorando.

A criança estava com a boca sagrando e disse que havia sido agredida pelo seu pai. Ela disse ainda que o homem passou em seu rosto fezes que ela tinha feito na roupa sem querer.

A mãe das crianças contou que teve uma discussão com o marido que a agrediu puxando-a pelos cabelos. Ela estava com uma bebê de 4 meses no colo.