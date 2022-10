Após invadirem casa de policial militar, criminosos rendem família e roubam arma de fogo

Um policial militar passou por momentos de tensão com sua família, na noite de sábado, 15, no município do Bujari, distante de Rio Branco, cerca de 30 quilômetros.

As informações repassadas á reportagem, é que homens armados, incluindo um menor de 15 anos, que usava tornozeleira eletrônica, invadiram a casa do militar e renderam toda a família. Na ação, os criminosos roubaram celulares e a arma de fogo que pertence ao agente de segurança.

Após fazer um arrastão na casa do PM, os bandidos deixaram o local em um veículo Gol, de cor prata.

Imediatamente, várias equipes da Força de Segurança do estado foram acionadas, para tentar conter a fuga dos criminosos que estariam em uma área de mata, enquanto outros bandidos fugiram no carro Gol.

A Polícia realizou buscas nas áreas adjacentes, entrou em diversos ramais e na BR-364, onde fez patrulhamento visando prender os assaltantes, mas até a tarde deste domingo, 16, o bando não tinha sido encontrado pelas autoridades policiais.