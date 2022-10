Após improvisar procedimento com luva cirúrgica médico é demitido

- Publicidade -

Um médico foi demitido do Centro Clínico Pinheirinho, em Curitiba, após denúncia de um paciente dizendo que teve uma luva cirúrgica colocada no lugar da bolsa de colostomia. João Carlos dos Santos, de 35 anos, é professor de filosofia e contou ao RIC Mais detalhes da história.

O paciente faz tratamento renal desde fevereiro de 2021. Ele procurou a clínica para colocar a bolsa, mas o médico disse que colocaria a luva no lugar, pois a instituição estava com o equipamento em falta. “Ele disse que ia fazer a ‘medicina de guerra’. Eu não estava entendendo nada, só estava preocupado com as dores que estava sentindo”, disse o paciente.

Na hora o homem aceitou colocar a luva, mas ao chegar em casa, percebeu que estava com as roupas manchadas devido ao vazamento de secreção. O caso aconteceu no dia 22 de setembro. Ele procurou uma amiga que é nutricionista em um outro hospital que levou a bolsa de colostomia até a casa dele para a troca.

“Eu estava tranquilo com a situação, mas não estava consciente da gravidade. Eu podia pegar uma bactéria! As pessoas da minha família ficaram indignadas com a situação”, revelou.

Ele fez uma reclamação para a administração da clínica que em nota informou que o médico já foi demitido da instituição.

Veja a nota na íntegra:

“A prioridade do Centro Clínico Pinheirinho é oferecer o melhor atendimento aos clientes. Por isso, a unidade lamenta profundamente que o ocorrido, no Centro Clínico Pinheirinho, possa ter gerado algum desconforto ao paciente. Por esse motivo, assim que houve conhecimento dos fatos, o médico foi desligado, o paciente foi acolhido, e todas as suas demandas estão assistidas. O paciente está bem e em continuidade ao seu tratamento ambulatorial. A companhia preza pelo bem-estar do paciente sempre e está em contato direto e à disposição do beneficiário para melhor assisti-lo”, disse a instituição.