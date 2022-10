Após gastar salário com bebidas, homem agride esposa com retrovisor de carro

- Publicidade -

Um homem espancou a própria esposa, de 34 anos, com o retrovisor do carro após cobrar dela o dinheiro que ele próprio havia gastado em festa com os amigos. O caso aconteceu na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, na madrugada desta segunda-feira (03).

O boletim de ocorrência aponta que a polícia foi chamada após a denúncia de uma briga de casal em via pública. Ao chegarem, os agentes encontraram a mulher ensanguentada, andando com o filho.

Ela foi abordada e contou à polícia que havia sido agredida a socos e pontapés pelo marido, com quem é casada há 15 anos. A vítima relatou que tudo começou no domingo (02), quando os dois foram a um bar com amigos na cidade. Após ingerir muito álcool e pagar bebidas aos amigos, o casal voltou para casa.

O homem questionou a esposa sobre o sumiço de dinheiro de sua carteira. Ela explicou que ele havia desembolsado a quantia no bar, mas o suspeito não acreditou e começou a agredi-la.

O marido ainda foi até o carro, arrancou o retrovisor e bateu com o objeto na cabeça da vítima. Após a chegada da polícia, a mulher foi levada ao hospital, onde recebeu dois pontos na cabeça. Já o suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Bonito.