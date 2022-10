Após esquecer senha do Facebook do padrasto, adolescente é espancada

- Publicidade -

Uma menina de 16 anos foi espancado com um cano de PVC após esquecer a senha do perfil do Facebook do padrasto dela, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. A mãe e o padastro causaram diversas lesões no corpo dela com as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente chegou na escola mancando e com várias marcas de roxo do pescoço até o pé. Questionada por profissionais da instituição, ela contou, nesta terça-feira (4), que foi agredida pelo casal.

A aluna disse que o padrasto, de 26 anos, e a mãe dela, de 30, ficaram revoltados por ela ter esquecido a senha da rede social e começaram as agressões. O crime ocorreu no último dia 30 de setembro, mas a vítima não teve coragem de denunciar e só revelou o ocorrido na escola.

O Conselho Tutelar foi acionado para ficar responsável pela estudante. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para as investigações.