Após especulações sobre rompimento, Petecão e Bocalom se encontram na prefeitura

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário da Casa Civil, Valtim José, recebeu na manhã desta quarta-feira (26), a visita do senador Sérgio Petecão, para debater direcionamentos de emendas parlamentares focadas na cultura, esporte e lazer da capital acreana.

O prefeito disse que pretendem desenvolver um projeto que envolva todos os bairros da cidade dentro do futebol.

“Estamos chamando de Copa da Dignidade e vai evolver mais de 1500 atletas , ele vai arrumar o recurso em Brasília para fazermos isso aí o ano que vem, e junto com isso a parte de cultura também.”

O senador afirmou que sonham em realizar um grande evento esportivo, reunindo todos os bairros. Uma grande premiação, envolvendo também as mulheres.

“Movimentar a cidade, eu gosto disso, me sinto bem, e o Bocalom abraçou a causa e se Deus quiser vai dar certo”

Na reunião foram discutidos ajustes para o copão entre bairros que deve acontecer no próximo ano, além de reformas de quadras de responsabilidade do município. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, os recursos também serão direcionados para atividades culturais.

“Tanto a cultura, com eventos culturais, uma virada cultural em Rio Branco, para movimentar a cidade, como também um grande campeonato de futebol, onde vamos colocar times femininos e masculinos, para disputarem esse grande campeonato, //150 a 180 times que possam realmente movimentar o futebol depois de tanto tempo parado.”

Ascom