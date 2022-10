Após espancar e arrastar mulher pelos cabelos marido é preso; Veja vídeo

- Publicidade -

Bruno Vinicíus da Silva, 40, foi preso suspeito de espancar a própria mulher, também de 40 anos, no meio da rua do bairro Milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde do último sábado (22). O marido confessou que agrediu a vítima e disse que foi por ciúme, porque suspeitava que ela o estivesse traindo.

A cena das agressões foram gravadas por pessoas que passavam pelo local e que chamaram a polícia. As testemunhas informaram que o carro com o casal passava pela rua Joaquim de Fiqueiredo, quando a vítima aproveitou o quebra-molas para se jogar do veículo em movimento. As imagens mostram o homem segurando a esposa pelo pescoço e a arrastando pela rua até colocá-la dentro do carro.

No vídeo é possível ouvir quando uma pessoa grita para que o agressor largue a vítima, mesmo assim o homem ainda dá dois chutes na vítima. Em seguida, ele entra no carro e vai embora. De acordo com a Polícia Militar, pouco depois, o agressor abandonou a esposa desacordada em uma calçada e fugiu.

De acordo com a Record TV Minas, após abandonar a mulher, Bruno foi encontrado por uma viatura da PM. Ele ainda tentou fugir e atingiu um carro em movimento e quase bateu na viatura. Ao ser abordado, ele confessou as agressões. O homem e a vítima são casados há 13 anos e têm dois filhos, uma menina de 13 e um menino de 6.

A Polícia Civil informou que Bruno Vinícius da Silva foi conduzido e ouvido na Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte, onde foi preso em flagrante por feminicídio tentado. Ainda segundo a Record Tv Minas, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave para o Hospital João XXIII. Ela permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do local.

A PM também contou que já existe um boletim de ocorrência contra Bruno Vinícius por embriaguez ao volante, mas não há nenhum registro de violência doméstica ou medida protetiva da Lei Maria da Penha.

Veja vídeo: