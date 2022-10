Após discussão no trânsito, vídeo mostra motorista destruindo carro de mulher

- Publicidade -

A mulher ainda chegou a seguir o acusado após a destruição no carro dela, mas ele escapou. A placa do veículo do acusado é cadastrada na cidade de Rondonópolis (MT)

A selvageria foi registrada na noite desta terça-feira (11) na Avenida Rio Madeira, próximo da Alexandre Guimarães, bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia.

O motorista de um carro modelo Corolla de cor branca foi filmado destruindo o automóvel de uma mulher após um breve desentendimento no trânsito.

O homem que ainda não foi localizado quebrou o limpador de vidro do carro da vítima e desferiu vários golpes no parabrisas do veículo até quebrar.

A mulher ainda chegou a seguir o acusado após a destruição no carro dela, mas ele escapou. A placa do veículo do acusado é cadastrada na cidade de Rondonópolis (MT).

Uma ocorrência foi registrada pela mulher na Polícia Civil.

Assista o vídeo: