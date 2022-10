Após discussão empresário tenta matar caminhoneiro a tiros

- Publicidade -

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (04) na Rua Benedito Inocêncio, próximo da Avenida Mamoré, bairro Três Marias, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Um caminhoneiro de 46 anos tinha acabado de chegar em casa, quando o empresário estaria ao lado em um estabelecimento comercial cortando madeira. A vítima disse que o pó feito no momento da serragem estava indo todo para a sua casa.

O homem foi conversar com o empresário se não tinha alguma solução para o problema. O acusado disse que não iria fazer nada e se estivesse incomodado que ele se mudasse para outro local.

O caminhoneiro em seguida teria dito que ia chamar a Polícia Ambiental. O empresário então teria perguntado se a vítima tinha amor a família. Nesta hora, o caminhoneiro com raiva desferiru um soco no empresário, que saiu do local.

Porém, logo depois ele voltou de carro com o filho e passaram a agredir a vítima com socos e pauladas. O acusado em seguida armado com uma pistola atirou duas vezes.

Por muita sorte a vítima não foi baleada e o acusado fugiu junto com o filho. A Polícia Militar registrou a ocorrência.