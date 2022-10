Após desconfiar que mulher está tendo caso com o ex, marido esfaqueia o ‘rival’

- Publicidade -

Um servente de pedreiro, de 31 anos, foi esfaqueado pelo atual marido da ex-mulher, na madrugada desta quinta-feira (27), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na Rua Moisés Cabral Monteiro, no bairro São Judas Tadeu.

De acordo com a ex-mulher da vítima, Jessica de Oliveira, o ex teria ido até a casa dela para falar dos filhos que eles têm. Em determinado momento, o atual marido retornou de um bar e, desconfiado de traição, começou a esfaquear o ‘rival’.

“O meu ex veio aqui para conversar comigo sobre as crianças, porque nós temos três filhos. Daí, eu e meu atual tínhamos brigado e ele saiu de casa, estava no bar bebendo. Aí ele chegou e começou a esfaquear meu ex, porque disse que eu estava traindo ele. Eu seria esfaqueada também, mas consegui correr e pedir ajuda”, disse.

Após o crime, o agressor correu até a casa da filha da vítima e avisou que o pai dela tinha sido esfaqueado. A jovem é fruto de um primeiro relacionamento do homem e a pivô da confusão seria madrasta dela.

“O cara foi capaz de bater lá em casa para avisar que esfaqueou meu pai duas vezes. Ele mostrou a mão dele cheia de sangue, nisso que eu vi, eu sai correndo”, contou aos prantos.

O servente de pedreiro foi encaminhado ao Hospital Cajuru. Já o autor das facadas não havia sido encontrado até a publicação desta reportagem.