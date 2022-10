Após derrota para o Botafogo, folha salarial do São Paulo vaza na internet; veja o valor

Baby, o presidente da torcida Independente, organizador do protesto que incentivou as pessoas a usarem nariz de palhaço na arquibancada, vazou uma lista em que detalha toda a folha salarial do clube.

A diretoria não confirmou, nem desmentiu a veracidade dessa lista. Confira:

Jandrei: R$ 300 mil

Felipe Alves: R$ 100 mil

Thiago Couto: R$ 80 mil

Diego Costa: R$ 200 mil

Arboleda: R$ 400 mil

Nahuel Ferraresi: R$ 250 mil

Léo Pelé: R$ 280 mil

Miranda: R$ 650 mil

Luizão: R$ 40 mil

Lucas Beraldo: R$ 40 mil

Walce: R$ 40 mil

Reinaldo: R$ 550 mil

Welington: R$ 80 mil

Igor Vinícius: R$ 250 mil

Rafinha: R$ 550 mil

João Moreira: R$ 40 mil

Gabriel Neves: R$ 260 mil

Rodrigo Nestor: R$ 130 mil

Andrés Colorado: R$ 280 mil

Luan: R$ 100 mil

Patrick: R$ 600 mil

Nikão: R$ 600 mil

Galoppo: R$ 450 mil

Igor Gomes: R$ 100 mil

André Anderson: R$ 150 mil

Pablo Maia: R$ 80 mil

Talles Costa: R$ 40 mil

Éder: R$ 700 mil

Marcos Guilherme: R$ 300 mil

Calleri: R$ 800 mil

Luciano: R$ 400 mil

Alisson: R$ 150 mil (o Grêmio paga mais R$ 150 mil)

Juan: R$ 40 mil

Caio: R$ 40 mil

Nahuel Bustos: R$ 720 mil

Rogério Ceni não aparece na lista fornecida pela Torcida Independente, mas, ao que consta, o treinador ganha cerca de R$ 650 mil por mês de salário, mas o pacote incluindo seus auxiliares custa R$ 800 mil mensais ao São Paulo.

Metrópoles