Após deixar delegacia, policial civil morre em troca de tiros com suspeitos

- Publicidade -

Um investigador da Polícia Civil morreu durante uma troca de tiros na manhã deste domingo (23), no bairro da Calçada, em Salvador.

Fábio Malvar de Moraes, de 55 anos, era lotado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), conforme detalhou a Polícia Civil. Ele havia finalizando o plantão e tinha acabado de sair da unidade, acompanhado de outro policial, quando avistou três homens em atitude suspeita, na Rua Nilo Peçanha.

O policial abordou os suspeitos, mas o trio resistiu e houve troca de tiros. Fábio foi atingido no tórax e no braço esquerdo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida. Não há informações se o colega do investigador também ficou ferido.

As guias para remoção e perícia foram expedidas. Equipes da Polícia Civil estão realizando diligências para tentar identificar e localizar os suspeitos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar a morte do policial.

G1