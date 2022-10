Após defender pênalti no México, goleiro desmaia

Uma cena inusitada assustou os torcedores que acompanhavam a partida entre Pachuca e Monterrey, disputada na última quinta-feira, 20 de outubro, pelo Campeonato Mexicano.

Depois de defender um pênalti, o goleiro Oscar Ustari, do Pachuca, precisou de atendimento médico após ter um “apagão”.

O goleiro já estava com uma espécie de gaze no nariz, utilizada para interromper sangramentos, na hora do pênalti. A partida estava 3 x 2 a favor da equipe de Ustari, quando o pênalti foi marcado. Rogelio Funes Mori bateu no canto, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa mandando a bola para escanteio.

Após defender a cobrança, os companheiros de Oscar foram até ele celebrar o feito. Ele aponta para o nariz, e pouco tempo antes da cobrança, se ajoelha no chão e sofre um apagão, caindo com o rosto no chão sem nenhum tipo de reação.

Confira:

Ustari precisou receber atendimento médico e mesmo assim, continuou em campo e viu sua equipe ampliar a vantagem, goleando o Monterrey por 5 x 2.

Fonte/ Portal metropole.com