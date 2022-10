Após declarar voto em Lula, atriz Fernanda Montenegro é alvo de ataques e fake news nas redes sociais

- Publicidade -

A atriz Fernanda Montenegro foi alvo de críticas e ofensas após declarar seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022. Uma notícia falsa de que a veterana de 92 anos teria morrido também tomou conta da web.

“Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde, e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula”, disse Fernanda em seu Instagram, na sexta-feira (7/10).

No Twitter, bolsonaristas criticaram a atriz. “Fernanda Montenegro ama um ladrão”, disparou um. “É para voltar a Lei Rouanet”, considerou outro. “Será cúmplice de corrupção”, comentou um terceiro.

Além dos ataques, a atriz foi alvo de uma fake news. Um internauta publicou uma foto em preto e branco da veterana, com a legenda “Descanse em paz. Durma bem”.

Descanse em paz, Fernanda Montenegro! Durma bem 🧡 pic.twitter.com/Z1d8WPIcbQ — gracy (@iagogracinha) October 7, 2022

Metrópoles