O ala-armador do Boston Celtics, Jaylen Brown, anunciou que deixará a ‘Donda Sports’, agência que a representava até agora e que foi fundada pelo rapper anteriormente conhecido como Kanye West e agora como Ye devido a comentários antissemitas que ele fez recentemente.

A empresa esportiva Adidas e Aaron Donald, estrela do Los Angeles Rams, também romperam os laços com a referida empresa.

O jogador do Celtics disse esta semana que não iria romper com o ‘Donda Sports’, mas nesta terça-feira (25) ele emitiu um comunicado retificando isso.

“Nas últimas 24 horas, pude refletir e entender melhor como minhas declarações anteriores carecem de clareza ao expressar minha posição contra recentes comentários e ações públicas insensíveis. Por isso, peço desculpas. Sempre fui e sempre permanecerei firmemente contra qualquer antissemitismo, discurso de ódio, deturpação e retórica opressiva de qualquer tipo. Minha voz e minha posição não podem coexistir em espaços que não correspondem à minha posição ou aos meus valores. E por isso estou encerrando minha associação com ‘Donda Sports”, informou o comunicado.

Ye fez comentários controversos no passado sobre vários tópicos, incluindo escravidão e vacinas COVID-19. No início deste mês, Ye fez uma polêmica postagem com uma aparente referência a um estado de alerta usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos conhecido como DEFCON.

Após essa postagem ele foi suspenso do Twitter e do Instagram.

Além disso, sua recente onda de comentários antissemitas fez com que várias empresas cortassem os laços com o rapper e suas várias linhas de negócios. Balenciaga, Gap e Foot Locker estão entre outros que terminaram suas associações com ele.

