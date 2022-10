Após colidir com moto, carro pega fogo e deixa dois feridos

- Publicidade -

Um carro pegou fogo ao colidir contra uma motocicleta deixando duas pessoas feridas na noite deste sábado (22) na CE=265 próximo à Várzea da Onça, em Quixadá, no interior do Ceará. O condutor do veículo fugiu do local.

De acordo com os bombeiros, populares informaram que o motorista trafegava com sinais de embriaguez e atingiu a motocicleta que conduzia dois passageiros. O veículo ao colidir com a motocicleta desgovernou-se e caiu em uma vala ao lado da rodovia, vindo a incendiar-se.

Os bombeiros militares resfriaram o local, bem como realizaram o rescaldo uma vez que as chamas também atingiram parte da vegetação.

As vítimas sofreram escoriações leves e foram atendidos pela equipe da ambulância de Quixadá onde foram atendidas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).