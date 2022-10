Após carro não passar em vistoria, servidor do Ciretran é assassinado dentro de agência

- Publicidade -

O servidor da CIRETRAN de Vera, (458 km de Cuiabá) Alfredo Krause, 58 anos, foi assassinado dentro da agência enquanto trabalhava, na tarde desta terça-feira (04). O assassino foi localizado e preso em flagrante momentos após o ocorrido.

Um homem entrou na agência de trânsito e disparou contra o funcionário, que foi ferido no abdômen. A vítima foi socorrida de imediato com o auxílio de um escrivão da delegacia do município, e levada a atendimento emergencial. No entanto, durante a transferência de Alfredo ao Hospital Regional de Sorriso, ele não resistiu e veio óbito no trajeto.

As Polícias Civil e Militar localizaram o assassino em Vera, prendendo-o em flagrante enquanto o mesmo tentava fugir. A arma do crime também foi apreendida.

O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Vera, que apura o caso.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi motivado porque o veículo do assassino não teria passado em uma vistoria do Detran, local onde a vítima, que também era vereador pela cidade de Vera, trabalhava.