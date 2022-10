Após baterem cabeça de criança contra parede mãe e tia são levadas para delegacia

- Publicidade -

A mãe e a tia de uma criança de 7 anos foram levadas para a delegacia na noite desse domingo (23), em Campo Grande, após baterem a cabeça do menino contra a parede. As mulheres foram denunciadas por vizinhos. Caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro.

Segundo informações, vizinhos ligaram para a polícia relatando sobre os maus-tratos contra o menino. A criança foi encontrada em um canto da sala em pé como forma de castigo. O menino contou que era punido pelas autoras de formas diversas.

Nesse domingo, ele teve a cabeça batida contra a parede e foi obrigado a tomar suco de limão puro, como forma de punição por ter jogado bola e caído na casa de vizinhos.

Os denunciantes contaram para a polícia que não aguentavam mais a situação já que sabiam que a criança sofria maus-tratos constantes. O menino estava com roxos no quadril depois de apanhar com chinelos.

As duas mulheres foram levadas para a delegacia.