Após avião monomotor cair, bombeiros fazem buscas a piloto desaparecido

- Publicidade -

Um monomotor desapareceu no Guaíba, em Porto Alegre, por volta das 17h45 desta segunda-feira (3). Destroços da aeronave Wega 180 foram encontrados durante a madrugada desta terça (4). Os bombeiros seguem as buscas pelo piloto Luiz Cláudio Albert Petry, de 43 anos, que continua desaparecido.

O aeromotor estava ocupado somente por um tripulante. Conforme registros do radar, ele saiu de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana da Capital, ficou de sete a oito minutos no ar e não apresentou mais sinal quando navegava em direção ao bairro Belém Novo, na Zona Sul da cidade.

Já foram encontradas asas da aeronave e uma parte da cabine, além do motor e parte da cauda. O Corpo de Bombeiros com apoio da Marinha concentra as buscas na região por terra e por água. Uma moto aquática e um barco estão dentro do rio utilizando um sonar.

Segundo eles, o piloto era experiente e tinha o avião havia alguns meses.

Fonte: G1