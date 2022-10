Após agredir a própria mãe homem é morto a facadas pelo irmão

Uma tragédia familiar foi registrada na madrugada desta quinta-feira (13), em Tiros, no Alto Paranaíba, depois que um homem de 29 anos foi morto a facadas pelo próprio irmão. O rapaz de 18 anos desferiu alguns golpes no familiar após flagrá-lo agredindo com socos e tapas a mãe deles, que teria se recusado a dar dinheiro para o filho comprar drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada por volta de 00h30 na avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro Lagoinha, onde foi relatado que o filho mais jovem da mulher teria ferido o irmão para defendê-la.

O suspeito do homicídio, ao presenciar as agressões, pediu que o irmão parasse, sendo que ele se negou e voltou a partir para cima da genitora e do rapaz. Foi então que o jovem pegou a faca e deu alguns golpes, no abdômen e braço do agressor, que acabou falecendo ainda no local.

Foi o próprio autor das facadas quem acionou a PM, tendo aguardado pela chegada da viatura na casa da família. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas, na mesma região. Ele e a mãe tinham lesões decorrentes das agressões do homem assassinado.