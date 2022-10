Após a final da Copa do Brasil homem passa mal e morre em distribuidora de bebidas

A morte de Edmilson Roberto Uchôa da Silva Júnior, 59, aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20) em uma distribuidora de bebidas na Rua Daniela com Caetano Donizete, bairro Aponiã, em Porto Velho (RO).

O Rondoniaovivo apurou por meio da ocorrência policial que o homem estava desde cedo no local, tinha assistido o jogo da final da Copa do Brasil e em determinado momento não voltou quando foi ao banheiro.

O dono do estabelecimento e outras testemunhas foram ao local e se depararam com a vítima de cabeça baixa e sentada no vaso sanitário.

Uma equipe do Samu foi chamada e constatou o óbito do homem por causas naturais, provavelmente ele teve um infarto fulminante.

O corpo de Edmilson foi removido ao Instituto Médico Legal (RO) e a Polícia Militar registrou a ocorrência.