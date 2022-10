Apesar do gol do título na Champions, Vini Jr. aparece apenas em oitavo no Bola de Ouro

Atacante, que se tornou o décimo brasileiro a figurar no top 10, chegou a estar entre os três primeiros em suposta lista vazada

Campeão espanhol e autor do gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões na temporada passada, Vinícius Jr. ficou apenas em oitavo no prêmio Bola de Ouro 2022. O jovem de 22 anos foi o jogador brasileiro mais bem colocado da premiação, ficando à frente de estrelas como Erling Haaland, Cristiano Ronaldo e Luka Modric.

Com a colocação no top 10, Vini Jr. se tornou o décimo brasileiro a figurar entre os 10 melhores colocados da tradicional premiação da revista France Football. Antes dele, Alisson, goleiro do Liverpool, havia sido o último. Em 2021, Neymar apareceu em 16º, e, em 2020, a cerimônia foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.

Na última temporada, Vinícius Jr. foi um dos principais jogadores do elenco do Real Madrid. O brasileiro marcou 22 gols e deu 20 assistências, segundo dados do site especializado Transfermarkt.

Em supostas listas vazadas que viralizaram nas redes sociais, o atacante chegou a aparecer em terceiro, atrás apenas de Sadio Mané e Karim Benzema.

R7