Aos gritos de Lula, Ivete Sangalo diz: “Não há quem mude essa vontade”; veja o vídeo

O nome de Ivete Sangalo viralizou neste domingo (16/10) nas redes sociais. A cantora apareceu dançando em um vídeo onde o público canta um jingle para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com essa declaração de Ivete Sangalo sobre a eleição agora sim é uma frente amplíssima em torno de Lula pic.twitter.com/im2skBqD62 — Thiago (Manuca) (@manucaferreira) October 16, 2022

O caso aconteceu no show realizado no Expo Carnaval, em Salvador, no último sábado (15/10). Enquanto os populares cantavam “olê olê olê olá, Lula, Lula”, a artista dançou no palco e depois fez um comentário: “Não há quem mude essa vontade”, disse.

Os internautas logo associaram a alegria e a fala de Ivete Sangalo a um possível apoio ao candidato à Presidência da República. Em ocasiões passadas, a cantora chegou a dar declarações contra o governo do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Vale lembrar também que, no Rock in Rio deste ano, a artista adotou um firme discurso sobre mudanças políticas, embora em um tom mais indireto. Declarou ser contra as armas e pediu por mais liberdade e felicidade do povo.

