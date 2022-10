Ao sair do banho e encostar em fio de televisão, adolescente morre eletrocutada

- Publicidade -

Iorranny Ravick Soares Rodrigues, 13, morreu eletrocutada após sair do banho e encostar em um fio de uma televisão. O caso aconteceu em Timon, no estado do Maranhão, no último domingo (9).

A adolescente estava sozinha em casa quando o acidente aconteceu. Ela foi encontrada desacordada pelos pais e foi socorrida, mas não resistiu e morreu.

O corpo foi velado e sepultado na cidade de Parambú, no Ceará, na segunda-feira (10). Amigos e familiares lamentaram a morte da adolescente nas redes sociais.

“Você estará para sempre em nossos corações. Eterna Iorrany Ravick”, escreveu uma amiga da jovem em uma rede social.