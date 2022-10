Ao lado de Gladson e líderes acreanos, Mailza participa de ato pró-Bolsonaro: “Vamos reeleger um presidente que sempre ajudou o Acre”

- Publicidade -

Junto do governador Gladson Cameli e lideranças politicas acreanas, a senadora Mailza, vice-governadora eleita do Acre, participou neste sábado, 22, de mais uma carreata em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Rio Branco. A concentração aconteceu no estádio Arena Acreana.

Mailza ressalta a importância de mostrar apoio ao presidente Bolsonaro a uma semana da eleição para garantir a vitória no segundo turno. “Nosso povo sabe o que quer e vamos reeleger um presidente que sempre olhou pra nosso Acre. O acreano reconhece tudo que o Bolsonaro fez pelo nosso estado, especialmente na pandemia, onde muitos recursos foram destinados ao governo estadual e para as prefeituras aplicarem na saúde e amenizarem o impacto do vírus na economia”, destacou.

A vice-governadora eleita reforçou que reeleger Bolsonaro significa a continuidade do desenvolvimento econômico e social do Brasil e do Acre. “Eu e Gladson estaremos unidos e alinhados com Bolsonaro por que a gente sonha com a continuidade de melhorias para nossa gente”, finalizou.

Ascom