Ao comentar o fim de ‘Pantanal’, Juliano Cazarré chora ao fazer revelação íntima: “Nó na garganta”

Na última sexta-feira, 07 de setembro, foi transmitido o último capítulo de Pantanal.

Por conta disso, a Rede Globo foi estratégica e aproveitou o sucesso conquistado pela novela, transformando o programa Encontro em uma verdadeira roda de viola.

Os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares receberam nomes consagrados do elenco, dentre eles Juliano Cazarré, que interpreta Alcides.

Vale lembrar que a trama foi de grande importância para a emissora de Marinho, visto que seu pico de audiência foi um dos melhores nos últimos anos. Desse modo, o final não poderia passar em branco. O Encontro de hoje teve direito até a cenário do ramake originalmente escrito pelo autor Benedito Ruy Barbosa.

Em clima de despedida, ao comentar sobre o fim do folhetim, Cazarré não conseguiu controlar as emoções e acabou caindo no choro ao vivo, enquanto respondia uma pergunta feita pela apresentadora sobre a trajetória e desfecho de seu personagem na novela.

Poeta começou falando com o ator sobre as expectativas para a exibição do último capítulo: “Eu vou até colocar esse chapéu aqui, pois eu vou chamar, pela última vez, a vinheta do quadro ‘Encontro com Pantanal’… Para começar, eu já quero saber de vocês como é que está o coração para o dia de hoje, para a grande despedida de ‘Pantanal’. Tá dando uma coisinha aí em vocês? Porque até na gente está dando. Como está sendo aí para o Alcides?”, questionou.

“Desde a semana passada, do momento em que eu realmente parei de gravar, assim como aconteceu ontem durante a gravação do programa ‘Domingão com Huck’, eu estou com um nó na garganta o tempo inteiro. Quando a gente recebe esses aplausos do público, quando pensa em tudo… Eu estava vendo o Guito tocar agora…”, disse o artista, interrompendo a fala com o choro.

Na sequência, ele recordou momentos especiais: “Um ano atrás, eu lembro de estar chegando na fazenda e conhecendo o Guito e tudo aquilo foi uma grande aventuro. A gente colocou tudo o que a gente tinha nessa novela”, finalizou.

Ao perceber que outro convidado também estava chorando, a jornalista aproveito e disparou: “Nessa novela a gente teve uma cena mais bonita do que a outra… Agora eu estou vendo o Silvero Pereira também muito emocionado”, comentou ela sobre o ator, que admitiu ainda não está acreditando que tenha chegado ao fim.

“Poxa, é porque o Juliano começou a falar assim e já nos destruiu… Eu confesso que ainda não caiu a ficha totalmente pra mim, que ainda penso que a novela será exibida por mais uns três meses. Então, pra mim, esse último capítulo ainda não está na minha cabeça como o fim. Mas, no geral, é exatamente esse sentimento que o Juliano falou, dos encontros que tivemos nessa novela, de afetos construídos e dos amores que levaremos para sempre”, respondeu Silvero, que foi aplaudido pela plateia.

Na noite de quinta-feira (06), Dira Paes encantou os seguidores em seu Instagram ao publicar um dos últimos cliques com o elenco de Pantanal. Após o fim das gravações do remake da obra de Benedito Ruy Barbosa, a estrela vem compartilhando momentos com os colegas de cena na web.

