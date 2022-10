Antonia Lúcia vence a corrida eleitoral e é eleita Deputada Federal do Estado do Acre

- Publicidade -

Com uma campanha pautada na sinceridade e no contato direto com os eleitores, Antônia Lúcia conquistou a confiança dos acreanos, e venceu as eleições para deputada federal nas eleições 2022, pelo partido REPUBLICANOS, no estado do Acre.

Antônia Lúcia, economista, missionária, política brasileira, e Bispa da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, foi a escolhida pelo povo do Acre como sua representante.

Presidente regional do seu partido, e atual vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados do Brasil, Antônia Lúcia chega a mais esse mandato, cheia de projetos e propostas para o povo acreano.

Parabenizamos a ilustre deputada, e seguimos confiantes em dias melhores para o povo acreano.

Boa sorte Deputada Antônia Lúcia!