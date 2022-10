Antes de final da Copa do Brasil Corinthians confirma treino aberto em sua arena

O Corinthians confirmou a realização de um treino aberto à torcida na próxima segunda-feira, às 16h, na Neo Química Arena.

Será o último contato dos torcedores com o elenco antes da viagem ao Rio de Janeiro, onde o Timão enfrenta o Flamengo, às 21h45 de quarta-feira, no Maracanã, na segunda final da Copa do Brasil.

Com o 0 a 0 no primeiro jogo, disputado em São Paulo, um novo empate na partida de volta leva a decisão para os pênaltis, enquanto a vitória dá o título ao time vencedor. Cerca de 3.800 corintianos estarão no Maracanã.

A última festa do tipo na arena corintiana aconteceu ainda nesta temporada, em julho, em um treino que também serviu como apresentação do atacante Yuri Alberto.