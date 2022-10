Aniversário de 77 anos de Lula com bolo e parabéns na Gameleira será celebrado pela direção do PT Acre

- Publicidade -

O ex-presidente Lula celebra 77 anos na próxima quinta-feira, 27 e, para festejar a data, o presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC), Cesário Braga, anunciou uma atividade de comemoração, em Rio Branco.

“Aqui do Acre vamos comemorar com um bolo e cantando parabéns, a partir das 8h, no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. De lá, vamos em passeata até o Palácio, espalhando esperança e felicidade pelo centro da cidade”, afirmou Cesário.

A concentração está marcada para começar às 8 horas, na tradicional Gameleira. Em seguida, os militantes devem seguir em comitiva rumo à Praça do Palácio Rio Branco.

A Gazeta do Acre