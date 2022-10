Angélica reage a rumores de possível ida para o SBT

- Publicidade -

Angélica abriu o jogo sobre possível ida para o SBT e comentou as especulações que surgiram em setembro sobre uma mudança para a emissora de Silvio Santos. A apresentadora estaria sendo cotada para ocupar o lugar que era de Hebe Camargo, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Ela morreu morreu aos 83 anos, em setembro de 2012, após sofrer uma parada cardíaca. Hebe lutava contra um câncer desde 2010.

“Fiquei muito lisonjeada quando surgiu a especulação do SBT [para ocupar o espaço que era da apresentadora Hebe Camargo], achei muito legal. Hebe, imagina, ícone total. Nada disso é verdade, mas por um lado essas especulações me deixam muito feliz porque é sinal de que de alguma forma as pessoas me querem no ar e fazendo alguma coisa diferente“, disse a esposa de Luciano Huck à “Marie Claire”.

Angélica também falou sobre os seus projetos. “Eu gravei agora o Tarã, que é uma série da Disney+ de oito episódios onde faço uma coisa completamente diferente do que sou ou do que já fiz como atriz, então é bem legal. Além de ser com a Xuxa, o tema, que é falar um pouco dessa coisa dos nossos povos originários, do desmatamento, desse assunto tão importante que é a Amazônia e desse monte de loucura que acontece com a nossa floresta, me atraiu muito“, afirmou.

“Também tem a Mina, que é uma plataforma onde tenho uma coluna só, mas que é muito maior do que meu nome ou do que eu. Um projeto que eu comecei quatro anos atrás para dividir um pouco com as pessoas o que me faz bem, as ferramentas que encontrei, o quanto o bem-estar é importante para todo mundo“, completou.

Fonte: Yahoo!