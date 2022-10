Andirá supera o Galvez e leva a taça de campeão do sub-15

- Publicidade -

O Campeonato Acreano de Futebol Sub-15 tem um novo campeão. Na tarde desta sexta-feira (28), no estádio Florestão, o Andirá superou o Imperador Galvez por 2 a 0 e levou para casa a taça do torneio.

Jogo

O Morcego começou a partida pressionando e ainda no primeiro minuto de partida abriu o placar, através de Ricardo.

Com mais pose de bola, o Morcego buscava mais o jogo, mas o time imperialista não estava morto e, por duas oportunidades, forçou o goleiro andiraense Carlos a salva o gol de empate com os pés.

Na etapa complementar de partida, o Imperador Galvez tentou sair para o jogo, mas esbarrava na forte marcação do setor de defesa andiraense. No entanto, numa sobra de bola na pequena aérea, o goleiro Carlos fez grande defesa e evitou o empate.

Refeito do susto, o time andiraense passou a administrar o resultado e, após boa trama, conseguiu ampliar a vantagem, através de Yan.

Campanhas

Invicto e com seis vitórias em seis partidas, o Andirá conquistou nesta sexta-feira (28) o título de campeão acreano de futebol sub-15. O time morcegueiro fez 18 gols e sofreu apenas três, totalizando saldo de 13. O atacante Vinícius Gabriel foi o artilheiro da equipe com 3 gols marcados.

Por outro lado, o Imperador Galvez ficou o vice-campeonato, após uma campanha de quatro vitórias (uma delas nas cobranças de pênaltis durante as semifinais) duas derrotas. O time imperialista marcou 15 gols e sofreu cinco, totalizando saldo de 10 gols.

Os números da competição

Após a disputa de 29 jogos, o Campeonato Acreano de Futebol Sub-20 foi finalizado na tarde desta sexta-feira (28) com 151 gols e média de 5,27 por partida. O atacante Kauan (Sena Madureira) finalizou o torneio na artilharia, com 10 gols. Eryan (Atlético) e Thiago (Recriança) dividiram vice-artilharia. Cada um marcou 7 gols. Com um gol a menos aparece Vinícius na quarta posição.

Acre News/Na Marca do Cal