Ana Paula Arósio surpreende os fãs ao mostrar como está atualmente com quase 50 anos

Ana Paula Arósio voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento nessa última semana. Quem acompanha a interprete sabe que ela faz questão de se manter longe dos holofotes, mas parece que isso não deu muito certo para a famosa ex-atriz da Globo dessa vez, já que ela chamou atenção ao mostrar como está atualmente, com quase 50 anos.

A artista está longe das novelas há mais de 10 anos. A atriz foi uma das de mais sucesso da televisão e encantava a todos com a sua beleza, e hoje com quase 50 anos segue deslumbrante. Recentemente, a famosa, que já foi considerada ícone de beleza, completou 47 anos de idade. Atualmente, ela é produtora rural e mora na Inglaterra com o marido.

Desde que rompeu com a Globo, a atriz se afastou dos holofotes e vive de maneira mais reclusa. Vale lembrar que o rompimento de contrato com a Platinada foi por vontade da mesma.

Na Globo, Ana Paula Arósio protagonizou várias novelas de sucesso, entre elas, ‘Terra Nostra’, ‘Hilda Furacão’, ‘Um Só Coração’ e seu último folhetim foi ‘Ciranda de Pedra’. Em 2010, a famosa fez a minissérie ‘Na Forma da Lei’, seu último trabalho na Globo.

Já em 2020, após anos ‘desparecida’, a famosa surpreendeu ao surgir em uma propaganda de um banco no intervalo do Jornal Nacional. Na peça do Santander, ela brincou com o ‘sumiço’ das novelas e disse que voltaria para seu “sabático em Shangrila”. A aparição dela movimentou as redes sociais e a musa só provou que continua lindíssima atualmente.

Em 2015, Ana Paula Arósio voltou às telonas. A atriz estrelou o filme “A Floresta Que Se Move” ao lado de Gabriel Braga Nunes e grande elenco. No longa-metragem, a famosa interpreta a personagem Clara. O filme já foi exibido na Globo e também está disponível nas plataformas de streaming.