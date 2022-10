Amoêdo declara voto em Lula: ‘Bolsonaro é péssimo gestor, sem compaixão’

“Bolsonaro confirmou ser não apenas um péssimo gestor, como já prevíamos, mas também uma pessoa sem compaixão com o próximo. Ele é incapaz de dialogar, de assumir suas responsabilidades e não tem compromisso com a verdade. É um governante autocrático que se coloca acima das instituições”, disse Amoêdo.

Em 2018, Amoêdo foi o quinto no primeiro turno da eleição presidencial, com 2,5% dos votos válidos. Bolsonaro teve 46,03% e, posteriormente, 55,13% no segundo turno – com o apoio de Amoêdo e do Novo. Fernando Haddad (PT) teve 44,87% no segundo turno e acabou derrotado

Amoêdo seguiu a entrevista e afirmou que continua com “as mesmas críticas” quanto ao PT e a Lula. “Em relação ao PT e a Lula continuo com as mesmas críticas e enormes restrições. Como esquecer o mensalão, o petrolão, a recessão de 2015 e 2016, as pedaladas fiscais, o apoio a ditaduras? Discordo integralmente das ideias e dos métodos. A incapacidade de assumir erros é garantia de erros futuros. Nunca tive dúvida. Nem Lula nem Bolsonaro merecem meu voto. Serei oposição a qualquer um dos dois”.