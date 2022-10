Amigos e familiares farão um tributo ao político que faleceu no mês passado em Fortaleza (CE)

- Publicidade -

As cinzas do corpo do ex-deputado federal Marcus Afonso Pontes de Souza, acreano que faleceu em Fortaleza (CE) no mês passado, serão jogadas no rio Acre na manhã de sábado (8).

O local da dispersão será na marina do Porto da Gameleira, na região do Segundo Distrito da Capital Rio Branco.

Antes, seus amigos e familiares farão um tributo a sua memória. Marcus Afonso foi, além de político, jornalista, músico e poeta.

O tributo será no Parque Capitão Ciríaco, o maior parque urbano da Amazônia, também na região do Segundo Distrito. Marcus Afonso passou boa parte de sua infância em visitas ao seringal que anos mais tarde seria transformado em parque urbano administrado pela Prefeitura Municipal.

Capitão Ciríaco foi um dos líderes da Revolução Acreana e lutou contra bolivianos ao lado de José Plácido de Castro, o libertador do Acre. Ciríaco era avô de Marcus Afonso.