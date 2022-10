Alunos do ensino fundamental e médio poderão virar vereador por um dia no município do Bujari

- Publicidade -

No Bujari, município do Acre, alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares poderão viver por um dia a experiência de ser vereador. Um programa que possibilita tal vivência foi regulamentado mediante a Lei N° 659/2022, assinada pelo prefeito João Teles Lima (PDT) e publicada na edição de hoje (25) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Para participar da atividade parlamentar e das funções do Poder Legislativo municipal, por um dia, através do Programa “Vereador por um Dia”, é necessário que o aluno esteja devidamente matriculado e cursando o ensino fundamental e médio em escolas públicas ou privadas da cidade. Os alunos das Escolas de Educação Especial também poderão participar do Programa.

As atividades vão acontecer no dia 01 de outubro, dia do vereador, no entanto, a Câmara disponibilizará as diretrizes via edital às escolas interessadas meses antes da data da sessão plenária. Cada Escola inscrita participará do projeto com um representante, dentre alunos que estejam cursando do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, que será por ela indicado até o dia 30 de agosto.

“Cada aluno será apadrinhado por um vereador, cujo seleção se dará por sorteio a ser realizado pela Secretaria da Casa Legislativa na primeira quinzena do mês de setembro, cujo resultado será informado às escolas para agendamentos do primeiro contato entre o aluno e seu padrinho (…) O Programa Vereador por um Dia se constituirá de uma sessão plenária simulada realizada pelos alunos, destinada a apresentação, discussão e votação de proposições”, informa a Lei.

Acre News