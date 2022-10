Alto nível de armazenamento de gás natural na europa leva os preços a caírem abaixo de zero

- Publicidade -

A Europa tem mais gás natural do que sabe o que fazer com ele. Tanto, de fato, que os preços spot ficaram brevemente negativos no início desta semana.

Durante meses, as autoridades alertaram para uma crise de energia neste inverno, quando a Rússia, que já foi o maior fornecedor de gás natural da região, reduziu os suprimentos em retaliação às sanções que a Europa impôs por sua invasão da Ucrânia.

Agora, as instalações de armazenamento de gás da UE estão quase cheias, os navios-tanque que transportam gás natural liquefeito (GNL) estão fazendo fila nos portos, incapazes de descarregar suas cargas, e os preços estão caindo.

O preço dos futuros de gás natural europeu de referência caiu 20% desde a última quinta-feira e mais de 70% desde que atingiu um recorde no final de agosto. Na segunda-feira (24), os preços spot do gás holandês para entrega dentro de uma hora, que refletem as condições do mercado europeu em tempo real, caíram abaixo de zero euros, de acordo com dados da Intercontinental Exchange.

Os preços ficaram negativos por causa de uma “rede de excesso de oferta”, disse Tomas Marzec-Manser, chefe de análise de gás do Independent Commodity Intelligence Services (ICIS.

É uma reviravolta extremamente surpreendente para a Europa, onde residências e empresas foram surpreendidas por aumentos alucinantes no preço de uma de suas fontes de energia mais importantes no ano passado.

Tempo quente para o resgate

Massimo Di Odoardo, vice-presidente de pesquisa de gás e GNL da Wood Mackenzie, diz que o clima excepcionalmente ameno é o grande responsável pela dramática mudança na sorte.

“Em países como Itália, Espanha, França, estamos vendo temperaturas e consumo [de gás] mais próximos de agosto e início de setembro [níveis]”, disse ele à CNN Business. “Mesmo nos países nórdicos, no Reino Unido e na Alemanha, o consumo está muito abaixo da média para esta época do ano”, acrescentou.

A União Europeia também construiu amortecedores substanciais contra quaisquer novos cortes no fornecimento, enchendo as instalações de armazenamento de gás perto da capacidade. As lojas estão agora quase 94% cheias, de acordo com dados da Gas Infrastructure Europe. Isso está bem acima da meta de 80% que os países do bloco devem alcançar até novembro.

“Esse é um nível extremamente alto”, destaca Di Odoardo, observando que o nível máximo de armazenamento foi em média 87% da capacidade nos últimos cinco anos.

Os esforços da Europa para garantir o máximo de combustível possível antes do inverno causaram um acúmulo de navios-tanque de GNL nos portos europeus, agravado pela escassez de terminais de importação de GNL.

O bloco aumentou as importações de GNL dos Estados Unidos e do Catar, à medida que as importações de gás natural da Rússia despencaram.

Felix Booth, chefe de GNL da empresa de dados Vortexa, disse à CNN Business que até 35 embarcações estão flutuando perto ou navegando muito lentamente em direção aos portos do noroeste da Europa e da Península Ibérica devido à falta de opções de armazenamento.

Esses navios “provavelmente levarão mais um mês para encontrar o lar para as cargas”, disse ele.

Juntos, eles estão carregando cerca de US$ 2 bilhões em GNL, de acordo com Kpler, citando o provedor de dados do mercado de energia Argus Media.

Preços mais altos no próximo ano

Apesar da recente queda, em cerca de 100 euros (US$ 100) por megawatt-hora, os futuros europeus de gás natural ainda estão 126% acima de outubro passado, quando as economias começaram a reabrir de seus bloqueios pandêmicos e a demanda aumentou.

Os preços podem subir acentuadamente novamente em dezembro e janeiro, à medida que o clima fica mais frio, incentivando alguns desses navios-tanque a esperar mais um pouco no mar antes de chegar ao porto para descarregar, disse Booth.

E apesar do fato de que a participação da Rússia nas importações totais de gás da Europa caiu de 40% para apenas 9%, a região pode estar em uma situação difícil no próximo verão, pois tenta reabastecer suas lojas antes do inverno seguinte.

Os preços devem chegar a 150 euros (US$ 150) por megawatt-hora até o final de 2023, conforme Bill Weatherburn, economista de commodities da Capital Economics.

“Preencher o armazenamento antes do próximo inverno exigirá que a UE importe ainda mais GNL, porque há a necessidade de substituir as importações de gás russas perdidas por um ano inteiro”, falou à reportagem.

Fonte/ CNN BRASIL