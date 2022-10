Alison dos Santos disputa prêmio internacional de atleta do ano em 2022

Brasileiro se junta a nove nomes do atletismo profissional na premiação entre os homens; público pode escolher seu favorito em uma votação nas redes sociais da World Athletics

Alison dos Santos correu mais rápido que os adversários em todas as nove competições deste ano. Brasileiro segue invicto e pode vencer mais uma disputa, mas desta vez fora das pistas. Nesta quinta-feira, Piu foi nomeado para a premiação de atleta do ano em 2022 junto com outros nove nomes do atletismo profissional entre os homens. Público pode participar através de uma votação online nas redes sociais da World Athletics, orgão responsável por gerir o atletismo a nível mundial. Além do brasileiro, o atual recordista mundial da maratona, Eliud Kipchoge, também está na lista.

Os dez nomes foram selecionados por especialistas, cobrindo os atletas de todos os seis continentes do mundo. Neste ano memorável para o esporte, a organização nomeou os atletas com base no Mundial de Oregon deste ano, Diamond League e outros eventos ao redor do mundo. A votação vai ser dividida em três vertentes: 50% do conselho da World Athletics, 25% do público e 25% da família World Athletics.