Aliado de Bolsonaro, Maurício do Vôlei é eleito deputado federal por MG

O ex-jogador de vôlei Maurício Souza (PL), do Minas e da Seleção Brasileira, foi eleito deputado federal por Minas Gerais para o mandato 2023/2026 com mais de 83 mil votos. Ele foi o quarto candidato mais bem votado de sua legenda, que emplacou 11 nomes do estado na Câmara Federal.