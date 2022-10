ALERTA: Temporais com ventos de 60km/h podem chegar ao Acre a qualquer momento, segundo informações do INMET

- Publicidade -

Todo o estado do Acre está sob alerta amarelo, com risco de chuvas intensas, e ventos fortes. O temporal pode chegar ao Acre a qualquer momento a partir dessa quarta-feira (05), até quinta-feira, (06) de outubro.

O aviso meteorológico é do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Conforme o alerta, as chuvas são entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

Uma forte chuva já atingiu a capital Rio Branco, na tarde dessa quarta, e pelo menos seis ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município, sendo cinco de quedas de árvores, todas na região do bairro do Bosque, e mais uma de destelhamento de casa na Vila Ivonete. Foram 14 milimetros de chuva durante cerca de uma hora.

Ainda de acordo com o INMET, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento, a orientação é que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Fonte/ A Gazeta do Acre