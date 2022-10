Alérgico ao próprio orgasmo, homem tem sintomas gripais após ejacular

O rapaz procurou atendimento após passar quase dez anos tendo o que ele entendia como crises alérgicas. O problema começou por volta dos 18 anos, com tosse, coriza, espirros, erupções cutâneas nos braços e inchaço das glândulas linfáticas em seu rosto e pescoço sempre que tinha um orgasmo. Ele contou se abster de relações sexuais e relacionamentos para evitar o incômodo.

O pesquisador e autor do estudo, Andrew Shanholtzer, explica no artigo que as células de Sertoli nutrem e cercam os espermatozoides, os mantendo isolados das células imunes. Quando elas são danificadas, o esperma é exposto ao sistema imunológico pela primeira vez e causa o ataque.

O paciente passou por urologistas e até mesmo especialistas em ouvido atrás de um diagnóstico. Ele fez exames de imagem dos testículos e coletou amostras de sêmen e hormônios analisados em laboratório, todos com resultados normais. De acordo com os médicos, depois do diagnóstico, houve redução de 90% dos sintomas com a administração de um anti-histamínico de ação prolongada.

Embora a síndrome seja considerada rara, os médicos acreditam que existam muitos casos subnotificados porque os pacientes não procuram por ajuda.

