Além de presidente, 12 estados também definem neste domingo seus governadores

Todas as vagas para Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas foram decididas no primeiro turno. Agora, serão definidos no segundo turno Presidência e 12 governos estaduais, já que nenhum dos candidatos alcançaram mais da metade dos votos válidos no início do mês. Terão segundo turno para governador:

São Paulo

Tarcísio (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB) X Manato (PL)

Rio Grande do Sul

Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

Mato Grosso do Sul

Capitão Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Amazonas

Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Rondônia

Coronel Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogerio (PL)

Pernambuco

Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Paraíba

João Azevêdo (PSB) X Pedro Cunha Lima (PSDB)

Alagoas

Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Sergipe

Rogério Carvalho (PT) X Fábio (PSD)

Bahia

Folha Press