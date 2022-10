ALEAC continua composta por maioria de homens com apenas 3 deputadas eleitas para a nova legislatura

- Publicidade -

Apesar de ter tido uma renovação de 50%, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) continuará composta, em sua maioria, por parlamentares homens.

Dos 24 deputados estaduais eleitos ou reeleitos, apenas três cadeiras serão ocupadas por mulheres, a partir de 2023: Michelle Melo (PDT), Maria Antônia (PP) e Antônia Sales (MDB).

Entre elas, apenas a vereadora Michelle Melo vai estrear no parlamento estadual, as demais foram reconduzidas ao cargo por mais 4 anos.

O número de parlamentares mulheres continua o mesmo da atual legislatura, 12,5%, que conta com as deputadas Maria Antônia (PP), Antônia Sales (MDB) e Meire Serafim (UB) – eleita para Câmara Federal.

Quem são elas?

A pedetista Michelle Melo é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, foi a vereadora mais votada do último pleito eleitoral municipal, com 3.576 votos. Médica de família e comunidade, a parlamentar se divide entre o trabalho na tribuna e o cuidado com vidas no Pronto-Socorro (PS) da capital. Nestas eleições, a nova deputada tirou 5.990 votos.

A veterana Maria Antônia foi reeleita deputada estadual pelo quinto mandato consecutivo. Desde 2007, a parlamentar ocupa uma cadeira no Legislativo Estadual. Maria recebeu 10.485 votos, sendo a segunda parlamentar mais votada deste pleito.

A deputada Antônia Sales, mãe da deputada federal Jéssica Sales, também será reconduzida pela quinta vez à Aleac. Nesta eleições, Antônia teve 5.720 votos.

Fonte/ A Gazeta do Acre